وزير الري: تجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 391 ألف فدان

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف" ، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي .

وصرح وزير الري بأنه تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٣٩١ ألف فدان ضمن أنشطة البرنامج القومي الثالث للصرف الجاري تنفيذه من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠٢٦ .

وأضاف أن البرنامج القومي الثالث للصرف يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية .

ويتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٩، والتي تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامي ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١٧٧ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ٣٠ ألف فدان - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٥٧ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام ٧٠ ألف فدان) .

وأضاف أن استراتيجية هيئة الصرف التابعة للوزارة تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي ، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان ، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى في المساحات التي انتهى العمر الافتراضي للشبكة بها في مساحة (٢.٣٨٩) مليون فدان .

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