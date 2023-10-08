الكشف على 674 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، قافلة طبية بوحدة طب أسرة قرية "أبو صير" بمنطقة برج العرب بالإسكندرية والتي تبعد 15 كم عن أقرب مستشفى (مستشفى برج العرب المركزي).

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 674 مواطنا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).



وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، إن القافلة ضمت 9 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان والرمد والجلدية ) وشارك فيها 51 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها.



واضافت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 674 مريضا من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 190 حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.



من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية ، إنه تم خلال القافلة إجراء 66 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و50 تحليلاً بمعمل الطفيليات و5 أشعات سينية و9 بالموجات الصوتية علاوة على فحص 83 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 534 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.