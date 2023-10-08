عمرو سليم: الكاريكاتير يعتمد على إثارة الجدل.. وأزمة الزمالك إدارية

أكد الفنان الكاريكاتيري عمرو سليم، أن الكاريكاتير في بعض الأحيان يعتمد على إثارة الجدل لدى الرأي العام، خاصة في المناسبات الهامة.

وقال عمرو سليم، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فرح سعيد"، أن أزمة الزمالك إدارية، ولا بد أن تكون الإدارة واعية وتخطط للنادي بشكل مميز، لأن النادي ليس لاعبين فقط، ولكن لا بد من وجود إدارة تعمل على احتواء اللاعبين وتعمل على حل الأزمات.

تعمل على حلها

وتابع الفنان الكاريكاتيري عمرو سليم، أن انتخابات نادي الزمالك القادمة، لا بد أن تتم بشكل هادئ، وأن تكون إدارة واعية بالمشاكل الموجودة وتعمل على حلها.