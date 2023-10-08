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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بمشاركة 120 فريقا.. "جامعة العلمين" تنظم مسابقة كاسحات الألغام|تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

تحدث الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الجديدة الأهلية، عن تفاصيل أكبر منافسة للروبوتات وتنظيم الجامعة لمسابقة كاسحات الألغام، قائلًا إن هذه أكبر بطولة للروبوتات تُقام في مدينة العلمين الجديدة، مكونة من 4 مسابقات بإجمالي 14 مسار ويشترك بها طلاب الجامعات والمدارس أيضًا.

وأضاف “الكردي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن النسخة الأولى من البطولة كانت العام الماضي وشاركت الجامعة بها، وهذا العام استضافت الجامعة فعاليات البطولة.

وتابع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الجديدة الأهلية أنه شارك في البطولة هذا العام أكثر من 120 فريق بإجمالي 1000 متسابق شارك في هذا البطولة مدارس من مصر والأردن وليبيا.

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