سكان غزة يتفقدون حجم الدمار جراء قصف جوي إسرائيلي طال المباني والممتلكات|شاهد

شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، ما أدّى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

هجوم شديد سيستمر ويزداد في غزة

وأفاد التقرير، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت سقوط 198 قتيلاً وإصابة 1610 بجراح متفاوتة فيما سُمي بعملية "السيوف الحديدية"، ردّا على الهجوم غير المسبوق الذي شنَّته كتائب القسام عبر إطلاق مئات الصواريخ وتسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.

ووفقاً للتقرير، فإن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال، إن هجوماً شديداً سيستمر ويزداد في غزة واصفاً الساعات القادمة بـ"الصعبة"، وأضاف: "هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات أخرى 17 مجمعًا عسكريا وأربعة مقار عملياتية تابعة لحماس في الساعات القليلة الماضية".