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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

سكرتير عام حزب الغد يدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من عدوان الاحتلال

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد

استنكر إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة ، مؤكدا أن مثل هذه الانتهاكات تمثل تعدى وانتهاك صارخ على كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأكد إسماعيل- في بيان صحفي له- أن هذه الانتهاكات تعتبر بمثابة جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء ، ويمثل وحشيتهم وعدم إنسانيتهم.

وطالب سكرتير عام حزب الغد بضرورة وجود تحرك عاجل من جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف حاسم وفوري من الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة ، حتى يتم وقف هذه الانتهاكات المستمرة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة الإعلان عن موقفها تجاه هذه الوحشية الإسرائيلية والتي تتنافى مع كل مواثيق حقوق الإنسان وتعتمد على اتباع سياسة الكيل بمكيالين ، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات رادعة من جانب الأمم المتحدة تجاه هذه البلطجة الإسرائيلية التى تمارس كل جرائمها ضد الفلسطينيين العزل بدون أى رادع.

سكرتير عام حزب الغد إسماعيل محمد إسماعيل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة المدنيين الفلسطينيين العزل قطاع غزة

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