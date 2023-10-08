"النقل" تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غيرشرعية على قضبان السكك الحديدية

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بعدم إقامة معابر عشوائية وغير شرعية على قضبان السكك الحديدية واستخدامها للعبور؛ لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن ذلك يأتي في إطار استكمال الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملة "سلامتك تهمنا"؛ للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.



وأكدت ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بالسكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين، وانتظام مسير حركة القطارات.

