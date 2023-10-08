سلمى أبو ضيف تتخلى عن الشعر الأسود منذ ظهورها

ظهرت الفنانة المصرية سلمي أبو ضيف علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها جديدة تشعل السوشيال ميديا

حيث ظهرت سلمى أبو ضيف لأول مرة بلون جديد لشعرها حيث تخلت عن الشعر الأسود منذ ظهورها.

وأثارت سلمي ، جدلا كبيرا بسبب شكلها المختلف وتغير ملامحها بسبب لون الشعر الجديد حيث اعتمدت علي الألوان الاشقر مع البني.

واعتمدت سلمي أبو ضيف مكياج خفيف مناسب للون بشرتها مع لون الشعر

وكانت سلمي أبو ضيف ، تصدرت تريند السوشيال ميديا الفترة الأخيرة بعد دورها المميز في مسلسل حدث بالفعل قصة تحت الحزام مع الفنانة عادة عبد الرازق.

واليكم صورها الجديدة