طابور وتحية علم.. شاهد انتظام الطلاب بالمدارس في ثاني أسبوع دراسة

انتظمت الدراسة اليوم مع مدارس محافظة القاهرة ، وذلك مع انطلاق ثاني اسبوع دراسة في العام الدراسي 2023 /2024.

حيث تلاحظ إلتزام جميع الطلاب بالحضور في المدارس اليوم ، ملتزمين بإرتداء الزي المدرسي ، و انخفضت نسبة الغياب

و إلتزمت المدارس بتنظيم طابور الصباح و تحية العلم و ترديد النشيد الوطني ، مع تخصيص الاذاعة المدرسية للحديث عن انتصارات أكتوبر.

وعلى جانب آخر .. وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات هامة وعاجلة، بشأن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

و شددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على جميع المدارس بضرورة العمل على اتاحة الضمانات الكافية لتطبيق وتنفيذ لائحة النظام والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار رقم187 للعام الدراسي 2023/2024 مع نوعية الطلاب وأولياء الأمور بها مع الالتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة حال عدم التزام الطلاب.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، على تطبيق القرار رقم (۱۸۷) بالتساوي بين جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وذلك في أطار التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية الخاصة بالتطوير التعليم الأساسي لضمان وجود بينه تعليمية ايجابية في المدارس .

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم