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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقعة تعد الأغرب على الإطلاق.. روسي يبلغ عن حبيبته لسبب غير متوقع

واقعة تعد الأغرب
واقعة تعد الأغرب على الإطلاق.. شاب يبلغ عن حبيبته لسبب غير

فى واقعة تعد  الأغرب على الأطلاق  أثارت الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا، أعلنت الشرطة الروسية قيامها بالبحث عن فتاة، وذلك بعد أن تقدم رجل يبلغ من العمر 28 عاما من موسكو بشكوى ضدها.

 كان الشاب ذهب بصحبة الفتاة فى موعد غرامي، وتركته يدفع الفاتورة، وذلك بعد أن طلب منها تقسيمها بالتساوى.

 وبحسب trstdly، يعتقد البعض أنه على الرجال ضرورة تحمل التكلفة بأكملها والتي تبالغ حوالي 16000 روبل، بما يعادل 165 دولارا.

وقد اختلف رواد السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض للموقف، حيث رأى البعض أنه على الرجل الدفع، فيما ذكر البعض  أنه هو من طلب معظم الطعام والشراب، لذا يجب أن يكون هو من يدفع.

رواد السوشيال ميديا موعد غرامي

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