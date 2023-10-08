نزوح 20 ألف غزاوي بسبب القصف العنيف من قوات الاحتلال

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه ما لا يقل عن 20 ألفا من سكان قطاع غزة، نزحوا من منازلهم بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة الأممية في بيان لها صباح اليوم الأحد: "ما لا يقل عن 20 ألف نازح داخليا يلجأون إلى 44 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيينَ (الأونروا)، بما في ذلك 28 مأوى مؤقتا، في جميع مناطق قطاع غزة باستثناء خان يونس".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء إجلاء سكان غزة على بعد 4 كيلومترات من الحدود، وفقًا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الجيش دمر معظم القوات التي توغلت في المستوطنات.

وقال جيش الاحتلال: "بعد تقييم الوضع، تقرر إصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة فرقة غزة، الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تمامًا ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".

من جانبه، اعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بصعوبة الحرب التي يواجهونها، متعهدا بتحويل جميع مخابئ قادة حماس إلى "أنقاض".

وحث نتنياهو ، جميع سكان غزة على المغادرة، مضيفا أن البلاد ستستخدم كل قوتها على الفور لتدمير قدرات حماس.