كتائب القسام تتسلل من جديد لمواقع الاحتلال وتكشف عن مكاسبها

أعلنت كتائب القسام عن تسلل جديد حقق أهدافه وغنم مؤن عسكرية.

ذكرت كتائب القسام :تمكنا من التسلل لمواقع "صوفا" وكيبوتس "صوفا" و"حوليت" و"يتيد" لتعزيز مقاتلينا بالقوات والعتاد.

يأتي ذلك فيما أعلنت كتائب القسام قبل قليل عن تطور كبير بمقتل قائد عسكري كبير خلال عمليات طوفان الأقصى.

القسام أنه جرى مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال

وذكرت القسام أنه جرى مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كشفت حركة حماس مقتل قائد كتيبة الاتصالات الإسرائيلية 481 المقدم سهار مخلوف خلال اشتباكات قاعدة رعيم.

