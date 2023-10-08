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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أيام عصيبة تنتظرنا.. جيش الاحتلال يستدعي قوات الاحتياط في كل أنحاء الكيان

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم استدعاء قوات الاحتياط في كل أنحاء الأراضي المحتلة ، مشيرًا إلى أنه قتل المئات من عناصر المقاومة الفلسطينية وأسر العشرات.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان صادر عنه أنه سيخلي السكان من مناطق غلاف غزة لمواصلة القتال، متوعدًا بتنفيذ هجمات عنيفة على القطاع.

وتابع “أيام عصيبة تنتظرنا.. ولا يوجد تهديد وشيك الآن في الجبهة الشمالية”، لافتًا إلى أن قواته ستهاجم أي موقع في غزة قد يمثل تهديدًا.

ولفت إلى حركة المقاومة الفلسطينية ستدفع الثمن على كل الجبهات، مؤكدًا أن الجيش سيكرس كل قواته لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء إجلاء سكان غزة على بعد 4 كيلومترات من الحدود، وفقًا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

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