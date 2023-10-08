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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى تعمق أزمات إسرائيل.. هبوط حاد لبورصة تل أبيب

مؤشر بورصة تل أبيب
مؤشر بورصة تل أبيب

هبط مؤشر بورصة تل أبيب، اليوم الأحد، بنسبة 4 بالمئة وذلك في أعقاب تطورات الأحداث في إسرائيل منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” أمس السبت.

وبعد حوالي 10 دقائق من التداول، هبط مؤشر البورصة الرئيسي (TA-35) فاقداً 4% من قيمته.

ويعد هذا أكبر تراجع لمؤشر بورصة تل أبيب منذ فبراير من عام 2022.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الجيش دمر معظم القوات التي توغلت في المستوطنات.

وقال جيش الاحتلال: "بعد تقييم الوضع، تقرر إصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة فرقة غزة، الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تمامًا ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".

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