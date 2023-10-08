عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: مصر أصبحت نموذجا يحتذى به في تحقيق الاستقرار الأمني.. فيديو

محمود عنبر أستاذ
محمود عنبر أستاذ أقتصاد

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن واحدًا من أهم التحديات التي واجهت مصر كان تحقيق تنمية في منطقة سيناء، مضيفاً أن هذه المنطقة كانت تواجهها تحديات كبيرة، ووضعتها الدولة في أولويات برنامجها الاقتصادي.

منطقة سيناء كانت تعاني من عزلة

وأضاف محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجميع يشهد بنجاح الدولة التي  أصبحت نموذجا يحتذى به وتصدر تجربتها في تحقيق الاستقرار الأمني بكثير من الدول.

وأوضح أن منطقة سيناء كانت تعاني من عزلة، لذلك جاءت المشروعات الأساسية لربط سيناء بالدلتا أو ربط جنوب سيناء بشمال سيناء، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير البنية التحتية التي خلقت فرصًا استثمارية في تلك المنطقة، كما أصبحت منطقة يمكن الحديث عنها.

وأشار إلى أن هناك قطاعات تم استهدافها في هذه المنطقة من أجل التطوير، بينها الكهرباء أو المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمدن الجديدة والفرص الاستثمارية والمشروعات الخاصة، والتي كان على رأسها المشروعات الزراعية يليها التعليم والتشييد فهناك سلسلة شاملة من المشروعات.

الدولة المصرية سيناء المشروعات الأساسية الدلتا الكهرباء المياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ومصرع 2

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

إحنا مظلومين يا فندم .. إجابة صادمة فى قضية إنهاء حياة طبيب الساحل

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

الطماطم تواصل النزيف.. والكيلو يتراجع إلى نصف سعره

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

طوفان الأقصي.. رجال المقاومة الفلسطينية يستولون على سيارة ركاب في تل أبيب

دون تغيير في شدته.. إعصار كوينو يتوغل في الصين

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

لعشاق الفخامة.. أسعار 5 سيارات بـ 4 ملايين جنيه في مصر

مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ومصرع 2

ارتباك واضح.. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد أفراده عن طريق الخطأ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

لاعب الزمالك يقبل قدم شيكابالا أمام الجمهور.. ما السبب وماذا قال؟

سلمى أبو ضيف تتخلى عن الشعر الأسود منذ ظهورها

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

فيديو

إليسا وياسمين صبرى تخطفان الأنظار في مباريات NBA بأبو ظبى.. فيديو

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ