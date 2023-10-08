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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية حيث تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من أكثر ما يبحث عنه المشترون للمعدن الأصفر بالتحديد عياري 18 و21 لشراء المشغولات، خاصة بعد تراجع ملحوظ خلال الأيام الماضية مع تراجع سعر الأوقية في بورصة نيويورك إلى مستويات غير مسبوقة.

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وينتظر سعر الذهب في مصر قرار حكومة بشأن مد أو إلغاء مبادرة زيرو جمارك التي من المقرر أن تنتهي الشهر الحالي، مع تراجع سعر الأوقية عالميا.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 8 اكتوبر 2023؛  وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

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