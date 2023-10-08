رئيس مدينة الغردقة يناقش المشكلات المحلية خلال لقائه المثمر مع وفد شبابي

استقبل اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، وفدًا من وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، برئاسة حسن خلف، وكيل الوزارة، وبحضور شيرين صفوت، مدير إدارة البرلمان، وإيريني نجاح، مسؤول برلمان الشباب، بالإضافة إلى أعضاء برلمان الطلائع والشباب ومحاكاة مجلس النواب.

حيث اجتمع رئيس مدينة الغردقة، اللواء ياسر محمد حماية، بوفد من الشباب والرياضة بالبحر الأحمر في لقاء مميز استعرض خلاله الجميع التحديات والمشكلات التي تواجه المدينة. رحَّب اللواء حماية بالشباب الملهم الذين يشكلون الروح المضيئة للمستقبل.

وأكد رئيس المدينة على أهمية دور الشباب في المشاركة السياسية والاجتماعية، مشيدًا بالوعي والحس الوطني الذي يتسم به هؤلاء الشباب.

وفي سياق اللقاء، ناقش الحضور بشكل مفصل المشاكل المحلية والتحديات التي تواجه الشباب في المدينة. تم التركيز على سبل تعزيز التعليم والتوظيف وخلق فرص عمل مناسبة للشباب الواعد. وأعرب الحاضرون عن تفهمهم للظروف الحالية واستعدادهم للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات.

التزام بحل المشكلات

رئيس المدينة أكد على التزام الحكومة المحلية بحل جميع المشكلات والتحديات التي طُرِحَت خلال اللقاء. وأضاف أن هناك خططًا استراتيجية قيد التنفيذ لدعم الشباب وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق تطلعاتهم.

دور الشباب في المستقبل

في ختام اللقاء، أكد اللواء حماية على أهمية استمرار هذه الحوارات والتفاعل المستدام بين الحكومة المحلية والشباب. وشجع الشباب على المشاركة الفعَّالة في الحياة السياسية والاجتماعية للمدينة، مشيرًا إلى أنهم هم عماد المستقبل وركيزة التنمية المستدامة.