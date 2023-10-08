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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"يوبيل النصر" معرض فني متحفي غداً احتفاءً بـ 50 سنة لنصر أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً فنياً بعنوان "يوبيل النصر" وذلك مساء يوم الاثنين 9 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءًا بمركز الجزيرة للفنون، بحضور لفيف من الفنانين، وذلك في إطار البرنامج الاحتفالي لوزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.


معرض "يوبيل النصر" (خمسون عاماً على إنتصار أكتوبر - خمسون عملاً فنياً يوثقون الحدث) من مقتنيات متاحف قطاع الفنون التشكيلية ولمجموعة من رواد وكبار الفنانين المصريين الذين عايشوا وتفاعلوا مع هذه الحقبة التاريخية، ويُعد في نفس الوقت فرصة لمشاهدة أعمال فنية متحفية في عرضٍ واحد نوعي ونادر حيث جمعت الأعمال من متاحف الفن المصري الحديث، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مركز محمود سعيد للمتاحف، متحف النصر ببورسعيد، متحف حسن حشمت.


ويقول الفنان علي سعيد مدير عام مراكز الفنون .. "تَزْخر متاحفنا الفنية بأعمالٍ فنية توثِّق لأهم أحداث مصر الاجتماعية والسياسية، أعمالاً تعكس روح الوطن والأرض والناس، حتى وإن كانت قد وُثِّقت تلك الأحداث عن طريق الفوتوغرافيا أو الأفلام الوثائقية، فهو توثيق تقريري يخلو من روح الفنان المعايش للحدث، فالفنان يضفي إحساسه على سطح العمل فيخرج العمل أكثر صدقاً وأبعد في الرؤية .. بحثنا عن هذه الأعمال في متاحفنا ليخرج الحدث بأعمال فنانين ليسوا مؤثرين في الحركة التشكيلية المصرية فحسب، بل وعايشوا إنتصارات أكتوبر بالفعل".


الأعمال للفنانين : إبراهيم شتاء – أحمد السيد علي – أحمد نوار – آمال معتوق – إنجي أفلاطون – جاذبية سري – جورج بهجوري – حامد ندا – حسن حشمت – حسن محمد حسن – حلمي فرج الله – رضا عبدالسلام – زكريا إسحاق -  سمير الجندي – سيف وانلي – شاكر المعداوي – عبدالحميد الدواخلي – عبدالصبور عبدالقادر – علي عزام – كامل مصطفى – فتحي جودة – محمد طه حسين – محمد محمود رزق – محمد نادي أحمد – محمود أبوالفتوح – محمود سطوحي – محمود محمد عفيفي – مصطفى أحمد مصطفى – مصطفى جمال كامل – مصطفى الفقي – منصور فرج – نور اليوسف – هبة عنايت – يوسف سيده. 


ويستمر المعرض حتى 21 أكتوبر بمركز الجزيرة للفنون (١ ش الشيخ المرصفي، بجوار فندق ماريوت، الزمالك)، مواعيد الزيارة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.

الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية يوبيل النصر مركز الجزيرة للفنون البرنامج الاحتفالي لوزارة الثقافة

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