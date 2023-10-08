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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الشعب المصري من يحدد آلية تنفيذ الانتخابات الرئاسية.. ويختار من يناسبه|فيديو

النائب محمد ماهر
النائب محمد ماهر عضو مجلس الشيوخ

قال النائب محمد ماهر عضو مجلس الشيوخ ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين، إن الشعب المصري هو من يحدد آلية الأنتخابات الرئاسية، وآلية تنفيذها واختيار الشعب لمن يراه مناسباً.

 الحوار الوطني يعد تجربة فريدة

وأضاف محمد ماهر ، خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن أولى خطوات تحقيق الوعي لـ الشعب المصري، هي توفير المعلومات الصحيحة و الصادقة، وغير المغلوطة بأرقامها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إلى أن  الحوار الوطني يعد تجربة فريدة من لكافة الأطراف المؤيد منها و المعارض.

الشعب الشعب المصري الانتخابات الرئاسية مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب و الساسيين

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