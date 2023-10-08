تعليق مثير من خالد الغندور علي أداء الزمالك منذ انطلاق الموسم الجديد

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي أداء الفارس الابيض منذ انطلاق الموسم الجديد.

ونشر الغندور عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك ، “ ما فعله الزمالك في الشوط الثاني لمباريات بيراميدز والمقاولون وسولار والبنك يدل علي روح ورجولة اللاعبين وقيمة جمهوره في الملعب .. الزمالك يسجل في الشوط الثاني فقط وعند الاحساس بالخطر تظهر الدوافع والوقود الحقيقي هو الجمهور”.

حقق الزمالك فوزاً صعباً على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة الـ3 من منافسات دوري نايل.

وسجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 45 بخطأ فادح من محمد صبحي.

وأحرز الزمالك التعادل بأقدام صاروخية أحمد مصطفي زيزو في الدقيقة 53

وسدد شيكابالا كرة صاروخية تسكن شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة قفز الزمالك للمركز الـ 5 برصيد 5 نقاط، وتجمد البنك الأهلي في المركز الأخير دون نقاط