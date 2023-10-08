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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعيد نصب خيمته في الموقع المستهدف من الاحتلال.. شاهد

حزب الله يعيد نصب
حزب الله يعيد نصب خيمته في الموقع المستهدف من الاحتلال

أعاد حزب الله، اليوم الأحد، نصب خيمته في موقعها السابق مقابل موقع زبدين، بعدما تعرضت لقصف صاروخي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر موقع "لبنان 24"، صورة لإعادة حزب الله نصب خيمته في الموقع الذي قصفه الكيان الصهيوني.

وفي وقت سابق، نشرَ جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يوثق لحظة قصف قواته الخيمة التابعة لـ"حزب الله" في منطقة مزارع شبعا، اليوم الأحد، وذلك على خلفية إستهداف الحزب مواقع عسكرية للكيان الصهيوني في المزارع المحتلة بواسطة صواريخ موجّهة.

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وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي زعم استهداف الخيمة بواسطة طائرة مُسيرة، في حين أنّ حزب الله لم يصدر أي بيانٍ بشأن هذا الأمر حتى الآن.

وصباح اليوم الأحد، أعلن حزب الله، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

حزب الله: إصابة المواقع إصابات مباشرة

وقال الحزب في بيان صادر اليوم الأحد:  "قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة صباح اليوم الأحد الموافق بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".

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