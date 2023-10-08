المرشح المحتمل فريد زهران يجري الكشف الطبي اليوم استعدادا لخوض انتخابات الرئاسة

يجري المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الكشف الطبي، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، قد أعلنت أمس أنه تم تأجل الكشف الذي كان مقرر له أمس السبت، إلى الأحد الساعة 10 صباحا في مستشفى العاصمة الادارية الجديدة.

يأتي ذلك بعد حصول فريد زهران على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، للترشح للانتخابات الرئاسية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.