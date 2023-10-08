بعد طوفان الأقصى.. طلب فلسطيني عاجل من جامعة الدول العربية

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن دولة فلسطين طلبت اليوم عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى أقرب وقت ممكن لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

وقال السفير حسام زكى فى تصريح له اليوم، إن هذا الطلب الفلسطيني جاء فى مذكرة رسمية تلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية من المندوبية الدائمة لفلسطين لدي جامعة الدول العربية.

وأضاف زكى أن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بتعميم المذكرة الفلسطينية على الدول العربية الأعضاء، وجار التشاور بين الأمانة العامة وعدد من الدول العربية وخاصة المملكة المغربية التى تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية لتحديد الموعد المناسب لعقد هذه الدورة فى اقرب وقت ممكن لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الوزراء العرب للمشاركة فى الدورة غير العادية.

ووفقا للنظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية، فإن انعقاد الدورة غير العادية تأييد دولتيين لطلب دولة فلسطين ليصبح موعد انعقاد الدورة قائما.

