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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم واسع من المقاومة الفلسطينية.. بورصة تل أبيب تسجل خسائر قياسية

بورصة تل أبيب
بورصة تل أبيب

سجلت بورصة تل أبيب، اليوم الأحد، خسائر  قياسية تجاوز 6%، بعد يوم من هجوم واسع النطاق لحركة المقاومة الفلسطينية.
ووفقا لوكالة "رويترز"، تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% بعد يوم من الهجوم واسع النطاق.

وفي مستهل تعاملات اليوم، الأحد، هبطت المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب 4.8%؛ ويعد هذا أكبر تراجع منذ فبراير من عام 2022.


ويراقب مستثمرون عن كثب تطورات الأحداث في إسرائيل وما قد تشكله من مخاطر على الأسواق ويتوقع البعض أن تدفع تلك الاضطرابات إلى التحرك صوب الأصول الآمنة.
وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الجيش دمر معظم القوات التي توغلت في المستوطنات.

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