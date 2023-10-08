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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الغردقة الرياضي بإشراف قضائي

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 انعقدت الجمعية العمومية العادية لنادي الغردقة الرياضي، بإشراف قضائي برئاسة المستشار مأمون عبد المنعم، وبحضور كبار الشخصيات الرياضية من إدارة شباب الغردقة، بدأت الجمعية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وانتهت في تمام السابعة مساءً بإكتمال النصاب القانوني واستكمال المراكز الشاغرة بالمجلس ومناقشة جدول الأعمال المحدد.

 

تقرير الحدث

جاء انعقاد الجمعية العمومية العادية بحضور عدد كبير من أعضاء النادي وشخصيات رياضية بارزة، حيث تمت مناقشة جميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بأداء النادي والأنشطة المستقبلية. 

وتم تسليط الضوء خلال الجلسة على الإنجازات التي حققها النادي في الموسم الماضي والتحديات التي يواجهها في المستقبل.

وفي ختام الجمعية، أعرب المستشار مأمون عبد المنعم عن إشادته بالأداء الرياضي للنادي وشجبه لجهود الأعضاء في دعم الرياضة المحلية. وأكد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، على أهمية تعزيز الأنشطة الرياضية في المنطقة وتقديم الدعم للشباب الموهوبين.

جمعية عمومية نادي الغردقة الرياضي إشراف قضائي حضور كبار الشخصيات الرياضية الانشطة الرياضية دعم الرياضة المحلية

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