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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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آن لهم تعلّم الدرس|مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي سبب كل المآسي بالمنطقة|فيديو

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما حدث أمس السبت كشف حقيقة كانت إسرائيل تريد تجاهلها على مدى كل السنوات الماضية، وهى أن القوة العسكرية الغاشمة لا يمكن أن تكون قادرة على توفير الأمن أو السلام أو استقرار وحدها.

العدوان الإسرائيلي على الأقصى سيجر مآسي علينا وعليهم

وأضاف الهباش خلال مداخلة هاتفية على «القاهرة الإخبارية»، أن القوة العسكرية المدججة بأعتى أنواع الأسلحة انهارت على نحو واضح أمام العالم، كما انهارت المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية أمام مجموعة من المقاتلين البسطاء، لكنهم يملكون إرادة شعب يريد التخلص من الاحتلال، وهذه الحقيقة تريد إسرائيل تغافلها.

وشدد  مستشار الرئيس الفلسطيني، على أن الاحتلال هو سبب كل المآسى التي تعيشها المنطقة، والمقاومة رد فعل على كل ما حدث الفترة الماضية، ونحن نحذر إسرائيل والعالم أن الاحتلال سبب المآسي، كما أن العدوان الإسرائيلي على الأقصى سيجر مآسي علينا وعليهم.

وتابع  مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل تصم آذانها عن صوت العقل، وتتصرف وكأن الاحتلال بالنسبة إليها مجرد نزهة، وممارسة الاحتلال عندها طبيعي واعتيادي، وآن لهم أن يتعلموا الدرس. 
ولفت  مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن الاحتلال ثمنه باهظ، وإذا استمروا سيكون عليهم أن يكونوا جاهزين أن يدفعوا أثمان أكثر فداحة من الأثمان التي دفعوها حتى الآن، والأمر لن يقف عند أن يقدم الفلسطينيون وحدهم الضحايا، ولكن الجميع سيقدم الضحايا إذا استمر وضع الاحتلال.
 

 

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