حزب المؤتمر: المشاركة المجتمعية أبرز رسائل اللقاء الأول لحملة الرئيس السيسي الانتخابية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، إن المؤتمر الأول للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، كشفت العديد من الحقائق التى لا تدع مجالا للشك، بداية من التنوع الكبير فى الحضور، و التوكيلات التى تم تحريرها، سواء من المواطنين وكان للشباب والمرأة دور كبير، إضافة للتزكيات التي جمعها من أعضاء مجلس النواب.

وتابع السعيد: "التنوع الكبير فى الحضور للمؤتمر الأول للجملة يؤكد أن الجميع معني ببناء الوطن، وشريك أساسي فى تحقيق رؤية مصر 2030، حيث شارك فى الحضور ما يزيد على 780 شخصًا بين رؤساء أحزاب وخبراء وشخصيات عامة وسياسيين، والكيانات الشبابية، وفنانين، ورياضيين، فضلًا عن الصحفيين والمثقفين ورجال الدين والقبائل العربية وحتى المواطنين، وبمشاركة فعّالة من وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية، وهذه رسالة قوية مفادها المشاركة المجتمعية".

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التوكيلات التى تم تحريرها والتى بلغت 1.1 مليون توكيل تنوعت ما بين الشرائح المجتمعية المختلفة الشباب والمرأة من كل محافظات الجمهورية، 424 تزكية، منهم 53 مستقلون، و371 حزبيون، منهم 106 سيدات، و76 نائبا من الشباب، لافتا إلى أن الحملة تعمل وفقا لمعايير الشفافية ، وإعلانها عقد لقاءات نخبوية و جماهيرية وجولات ميدانية في كل محافظة، و الترحيب بانضمام أيا من الشخصيات والحملات الأخرى لخروج الصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية أعلى درجات الشفافية والمصداقية.