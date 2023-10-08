أحمد سعد يحيي حفل مباراة منتخب مصر وزامبيا بالإمارات

يحيي الفنان أحمد سعد حفل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام زامبيا في اللقاء الودي المقرر له ١٢ أكتوبر الجاري بإستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

ويقام الحفل قبل انطلاق مباراة مصر و زامبيا المقرر لها الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات ، مقدم من شركة ORA.

ويقام معسكر منتخب مصر في دولة الإمارات الشقيقة في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري و يتخلله مباراتين امام زامبيا و الجزائر يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر بالتنسيق بين اتحاد الكرة و الشركة المتحدة للرياضة و مجلس أبو ظبي الرياضي.

قائمة منتخب مصر لوديتي زامبيا والجزائر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري.

ويتخلل المعسكر وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات، في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.