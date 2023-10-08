فريد زهران ينهي إجراءات الكشف الطبي ويقدم أوراق ترشحه بالانتخابات الرئاسية اليوم

أنهى المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران إجراءات الكشف الطبي، واستعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

ومن المقرر أن يتقدم فريد زهران بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الساعة 3 عصرا، وفق ما أعلنت عنه الحملة الانتخابية، بعد استيفاء الإجراءات المتعلقة بالترشح، والتي على رأسها الحصول على تزكيات النواب "أكثر من 20 تزكية".

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وتقدم المستشار محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي المحتمل، بأوراق أمس السبت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما من المقرر أن يتقدم، غدًا الأحد، الدكتور عبد السند يمامة بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.