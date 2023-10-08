نعيش في كابوس.. سفيرة الاحتلال لدى بريطانيا تطالب بتدمير بنية المقاومة الفلسطينية

زعمت السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا تسيبي حوتوفيلي، أن تل أبيب تخوض حاليًا "حربًا أجبرت عليها" لحماية شعب الكيان الصهيوني.

وقالت حوتوفيلي، خلال حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن الاحتلال استيقظ أمس على كابوس، مدعية أن المقاومة الفلسطينية تستهدف المدنيين والأطفال.

وأضافت أن تل أبيب تريد التأكيد من تدمير بنية المقاومة الفلسطينية بأكملها.

وأمس، السبت، أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

اجتياز الخط الدفاعي للعدو

وقالت المقاومة في بيان السبت: “إنه في ظل غطاء صاروخي مكثف، واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو؛ تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 العبرية، إن أعداد الوفيات بلغ 350 شخصا منذ بدء القتال وحتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل القناة 13 العبرية، ألموج بوكير اليوم، الأحد، إن شرطة الاحتلال أعطت تعليماتها لمستوطني سديروت، وطالبتهم بعدم مغادرة المنازل.

وأكد بوكير، أنه ما زال هناك عدد كبير من رجال المقاومة الفلسطينيين في المدينة.