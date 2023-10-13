حيرت العلماء .. أثار أقدام من 20 ألف عام

تم العثور على آثار الأقدام البشرية عليها في حديقة وايت ساندز الوطنية في جنوب نيو مكسيكو قد تكون أقدم مما كان يعتقده العلماء في الأصل، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 20 ألف عام مضت، اثار الاقدام كان عمرها حوالي 21000 إلى 23000 عام.

اعتقد العلماء أن الجنس البشري دخل أمريكا الشمالية من آسيا عن طريق الرحلات عبر جسر بري كان يربط سيبيريا بألاسكا وان الإنسان العاقل نشأ في أفريقيا منذ أكثر من 300 ألف سنة، ثم هاجر فيما بعد حول العالم.

وقال الباحثون إن البصمات المسطحة، وهي علامة محتملة على أن الأشخاص كانوا حفاة الأقدام، تكشف أكثر من مجرد تاريخ. وهي تقدم لمحة عما كانت عليه الحياة خلال العصر الحجري القديم الأعلى، الذي بدأ قبل حوالي 40 ألف سنة



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.