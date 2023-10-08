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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاة المخرج الإنجليزي تيرينس ديفيز.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

المخرج تيرينس ديفيز
المخرج تيرينس ديفيز

تسبّب وفاة المخرج تيرينس ديفيز فى صدمة كبيرة داخل الوسط الفنى خاصة أنه قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة التى تركها كإرث لعشاق السينما ومُحبيه.

ولد تيرينس ديفيز فى 10 نوفمبر 1945 بليفربول بالمملكة المتحدة.

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بدأ تيرينس ديفيز مسيرته الفنية بكتابة وإخراج الفيلم القصير (Children) عام 1976 ومن أبرز أعماله (Distant Voices, Still Lives) و(The House of Mirth) و(Of Time and the City) و(A Quiet Passion).

وأصدر قبل عامين فقط "Benediction" بطولة جاك لودن في دور شاعر الحرب سيغفريد ساسون.

نال “ديفيز” الإعجاب بسبب أسلوبه الحساس في تقديم الدراما الواقعية، مما يسمح للممثلين بتسجيل التغييرات الصغيرة في المشاعر ولعل من أبرز هذه الأفلام  "Sunset Song" لعام 2015،  والذى استند فيه إلى الكتاب الأول من ثلاثية اسكتلندية تدور أحداثها في الثلاثينيات ومن تأليف لويس غراسيك جيبون، وأشار الناقد السينمائي جوناثان رومني إلى كيف ردّد الفيلم نغمة عائلته السابقة في ليفربودليا. 

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