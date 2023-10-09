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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أصابها مرض نادر.. روان بن حسين تبكي أمام جمهورها

صدى البلد

تعرضت الفنانة الكويتية "روان بن حسين" لمرض جلدي نادر، ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "تيكتوك" تحدثت فيه عن رحلتها لتشخيص مرضها، الذي اكتشفت أنه ليس "ارتكاريا"، لأنّها مستمرة معها منذ أكثر منشهر.


 

وقالت: "هذا يقول مو ارتكارية لأنها ما تظل 4 أو 6 أسابيع وكل دكتور يطلب فحوصات، وفيه دكتور طالب 20 اختباراً وإجراء خزعة، ما فيه شيء ما جربته، ما فيه شيء ما سويته ولا يوجد شيء يجدي نفعاً"


 

ولم تحتمل الفنانة الكويتية روان بن حسين، الحديث عن "مرضها الخطير" فدخلت في نوبة بكاء شديدة خلال بث مباشر.

 

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي التفاعل مع روان بن حسين ودعوا لها بالشفاء، بينما شارك البعض تجربته في المعاناة لاكتشاف بعض الأمراض الجلدية.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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