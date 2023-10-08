كفر الشيخ: 48 منشأة علاجية و638 ألف قرارعلاج و532 قافلة طبية خلال 9 سنوات

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إن القطاع الطبي بالمحافظة شهد إنجازات متعددة خلال 9 سنوات منذ عام 2014 حتى 2023،حيث تم إنشاء العديد من المستشفيات، وتطوير عدد أخر، إضافة للوحدات الصحية، ووحدات طب الأسرة، ففي القطاع العلاجي تم إنشاء 16 منشأ علاجية، وفي مجال الرعاية الأساسية تم إنشاء 32 منشأة بإجمالي 48 منشأة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح المحافظ - في بيان اليوم أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بكفر الشيخ تميزت بصورة لم تسبق لها مثيل طوال السنوات الماضية ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 6 مستشفيات جديدة" بلطيم، قلين، سيدي غازي، البرلس، بيلا، مبنى الدرجة بالمستشفى العام، ومركز الأورام، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام ومبنية العيادات بجامعة كفر الشيخ، وجاري تطوير 4 مستشفيات، وتم تطوير 80 وحدة صحية، وتم القضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات كفر الشيخ.



وأضاف نور الدين أنه تم إصدار 638 ألفاً و467 قراراً على نفقة الدولة للمرضى من مراكز وقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، للاستفادة من العلاج المجاني وإجراء العمليات الجراحية، كما تنظيم 532 قافلة طبية مجانية، استفاد منها 590 ألفاً و626 مواطناً، بإجراء الكشف الطبي، وصرف العلاج مجانا، وتحويل عدد منهم للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية.



وأكد المحافظ أن القطاع الطبي بالمحافظة شهد طفر كبيرة بتزويد المستشفيات بالأجهزة الحديثة، ارتفعت ماكينة غسيل كلوي إلى 435 ماكينة في 2023 مقارنة بـ 221 في 2014 ، كما تم تزويد أسرة الرعاية إلى 144 سريراً، بعد أن كانت عام 2014 52 سريراٍ، لتصل إلى 166 سرير رعاية العام الجاري عام 2023، كما تم تزويد عدد الأجهزة للتنفس في الرعاية المركزة 87 جهازا، بعد أن كانت عام 2014 4 أجهزة فقط، لتصل إلى 91 جهازا بالمستشفيات عام 2023 ، مضيفاً أن عدد الحضانات ارتفع ليصل إلى 147 حضانة عام الجاري مقارنة بـ 93 حانة عام 2014 ، مؤكداً أنه لم تكن هناك بنوك الدم بالمستشفيات عام 2014، فتم إنشاء 5 بنوك دم، كما تم تزويد المستشفيات بـ 10 أجهزة مقطعية بعد أن كان بالمستشفيات جهزين فقط عام 2014، ليصبح عدد الأجهزة المقطعية بالمستشفيات 12 جهازا.



وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة جهاز الرنين المغناطسي، كما تم توفير جهاز قسطرة القلب، ولم يكن هناك قبل 2014 جهاز قسطرة، كما تم تزويد 12 جهاز أشعة عادية، فقد كان في عام 2014، 18 جهاز أشعة عادية، فزادت لـ 30 جهازاً عام 2023، أما أجهزة السونار فتتم تزويد 20 جهاز سنوار، بعد أن كان هناك 20 جهاز فقط بالمستشفيات عام 2014، فأصبح لديها 40 جهاز سونار عام 2023، كما تم توفير 2 جهاز ماموجرام، ولم يكن هناك عام 2014 بالمستشفيات أي أجهزة ماموجرام، أم أجهزة ال "BR"، فلم تكن هناك أجهزة بالمستشفيات حتى عام 2014، فتم تزويد المستشفيات بجهازين BR عام 2023.



وقال المحافظ إنه تم القضاء على قوائم الانتظار البالغة 11 ألفاً و 690 عملية بوحدة قسطر، و500 عملية جراحة العظام والمفاصل، و 4 آلاف و 452 جراحة الرمد، و 196 جراحة الأورام، و156 جراحة المخ والأعصاب، بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه.



من جانبها ، أكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور إلهام محمد، أنه تم استقبال 80 ألفاً و 369 مريضاً بالعنايات المركزة بالمستشفيات خلال الـ 9 سنوات الماضية ، كما تم استقبال 48 ألفا ًو 501 طفل بالحضانات ، تردد على العيادات الخارجية بالمستشفيات 36 مليوناً و900 ألف مواطن ، واستقبلت الطوارئ 13 مليوناً و500 ألف مواطن، وتلقى 314 ألفاً و 839 مواطنا للعلاج الطبيعي،، وعدد جلسات العلاج الطبيعي التي قدمتها المستشفيات 863 ألفا و406 جلسات، وتم إجراء 167 ألفاً و570 عملية جراحية.



وأضافت وكيل الوزارة الصحة أن إجمالي عدد عينات الرقابة على الصرف بلغت 9 آلاف و 920 عينة، وإجمالي عدد الرقابة على المياه التي جرى سحبها" طرود 15 ألفاً و65 عينة، وشبكات 190 ألفاً و654 عينه، وأما الرصد البيئي فتم أخذ 6 آلاف و 222عينة، وتم إجراء 74 ألفاً و664 تحليلاً لعينات الرصد البيئي، أما قسم الصحة والسلامة المهنية، فعدد مرات المرور على المنشأت 52 ألفاً و 998 منشأة لمتابعة توفير الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت الطبية، أما قسم المراقبة على الأغذية فتم المرور 42 ألفاً و333 منشأة، وعدد الشهادات الصحية المستخرجة من الفحوص 37 ألفاً و263 شهادة صحية.



وأفاد مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بكفر الشيخ الدكتور طارق الشربيني، بإن كميات النفايات التي تم معالجتها 11 مليوناً و483 ألفاً و703نافيات، وإجمالي النفايات المستلمة من محافظات أخرى لمعالجتها 629 ألفاً و487 نافية، أما التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال بلغت 5 ملايين و786 ألفاً و413 طعماً ، وعدد تطعيمات الـ BCG712 ألف و56،وعدد تطعيمات الكبدي 31 ألفاً و681، وإجمالي تطعيمات كورونا 3 ملايين و947ألفاً و631.



وأضاف الشربيني: أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 2 مليون و801 ألف و274 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة، كما جرى تقديم الخدمات المتعددة ل 872 ألف و335 سيدة من خلال مبادرة صحة المرأة، وأما الأمراض المزمنة فتم فحص 397 ألفاً و200 مريض، فضلا عن فحص 117 ألفا و 572 سيدة بمبادرة الأم والجنين، وبمبادرة السمعات تم فحص 256 ألفا و701 مريض، أما كبار السن فتم فحص 19 ألفا و878 مسنا ً، والاعتلال الكلوي تم فحص 202 ألف و500 مريض، وبمبادرة الزواج المبكر تم مشاركة 25 ألفاً و388 متردداً، وتم فحص 1.850 مليون مواطن بمبادرة فيروس سي، واستقبلت العيادات التخصصية 456 ألفاً و753 مريضا، وإجمالي المساهمات بالجهود الذاتية 130 مليون جنيه.



وفي مجال تنظيم الأسرة ، لفت مدير عام الطب العلاجي إلى أنه استفاد من الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنظيم الأسرة نحو 8 ملايين و999 ألفاً و538 مواطناً ومواطنة، فعدد المنتفعين من الحبوب الأحادية مليون و152 ألفاً و516 سيدة، الحبوب المركبة استفاد منها 3 ملايين و744ألفاً و202 مستفيدة، ولولب هرموني استفادت منه 9 آلاف و607 سيدات، ولولب نحاسي استفادت منه 278 ألفا و959 سيدة، وواقي ذكري استفاد منه 679 ألفاً و101 مستفيد، وكبسولات اميلاتون استفاد منها 152 ألفاً و167 مستفيداً، وحقن أحادية استفاد منها مليون و940 ألفاً و263 مستفيداً، وحقن مركبة استفاد منها 202 ألفا و714 سيدة.