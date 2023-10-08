تدعيم التغذية الكهربية لمشروع الدلتا الجديدة بتكلفة 124 مليون جنيه مصرى

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الجيزة للأنظمة وذلك لتوسيع محطة محولات أبوغالب جهد 220/66/11 كيلو فولت بخليتين جهد 220 كيلو فولت للربط بمحطة محولات رشيد2 جهد 220/66/11 كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز بنظام تسليم مفتاح التابعة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا.

يهدف المشروع إلى تدعيم التغذية الكهربائية لروافع رشيد وربطهم بالشبكة القومية ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع حوالي 124 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى 10 شهور من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع ​>