بعد هجوم واسع لحركة المقاومة.. نداء عاجل من الهند لمواطنيها في تل أبيب

حث وزير الدولة الاتحادي للشؤون الخارجية في الهند، في موراليدهاران، اليوم الأحد، المواطنين الهنود في تل أبيب على البقاء آمنين والاتصال بالسفارة الهندية في حالة الحاجة لأي مساعدة.

ووفقا لوسائل إعلام هندية، قال موراليدهاران لوكالة "ANI" الهندية إن السفارة في تل أبيب أصدرت نصيحة مفادها أن "جميع مواطنينا يجب أن يكونوا حذرين، وفي حالة وجود أي خطر، يجب عليهم إبلاغ السفارة الهندية والاتصال بها".

وأصدرت السفارة الهندية في إسرائيل نصيحة لمواطنيها، تطلب منهم البقاء يقظين ومراعاة بروتوكولات السلامة.

وقالت: "في ضوء الوضع الحالي في إسرائيل، يطلب من جميع المواطنين الهنود في إسرائيل أن يظلوا يقظين، وأن يلتزموا ببروتوكولات السلامة على النحو الذي نصحت به السلطات المحلية.

وأضافت "يرجى توخي الحذر، وتجنب الحركة غير الضرورية والبقاء بالقرب من ملاجئ السلامة. للحصول على معلومات إضافية، يرجى الاطلاع على موقع قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية (https://www.oref.org.il/en أو كتيب الاستعداد الخاص بهم. في حالة الطوارئ، يرجى الاتصال بنا على +97235226748، أو ترك رسالة [email protected]".

وأكدت: " لا يزال موظفو السفارة في خدمتكم للحصول على أي توجيه إضافي،" كما جاء في النصيحة.

في تصعيد كبير يوم السبت، شنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس "هجوما مفاجئا" على إسرائيل، وأطلقت وابلا من الصواريخ على الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد.

وتجاوز عدد القتلى من الهجمات الصاروخية والهجوم البري من قبل حماس 300 يوم الأحد، مع الإبلاغ عن إصابة 1864 شخصا آخرين.

تم أخذ العديد من الإسرائيليين كرهائن في غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مسؤولين.

وأعلنت الهند، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن رحلات طيران الهند من وإلى تل أبيب ستظل معلقة حتى 14 أكتوبر (السبت المقبل) من أجل سلامة ركابها وطاقمها.

ووفقا لوسائل إعلام هندية، قال المتحدث باسم شركة طيران الهند: "ستقدم شركتنا كل الدعم الممكن للركاب الذين أكدوا الحجوزات على أي رحلة خلال هذه الفترة".

وفي البداية، تم إلغاء رحلة طيران من نيودلهي إلى تل أبيب يوم السبت ورحلة العودة من تل أبيب إلى نيودلهي في أعقاب هجوم واسع النطاق من حركة المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.

وقد ألغت العديد من شركات الطيران الأوروبية، عشرات الرحلات إلى إسرائيل منذ أمس في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني.