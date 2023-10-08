بسبب طوفان الأقصى.. فرنسا تعلق الرحلات الجوية إلى تل أبيب

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب.

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، قالت بورن لتلفزيون “بي.إف.إم” اليوم الأحد "أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها في الوقت الحالي".

وأمس، السبت، أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

اجتياز الخط الدفاعي للعدو

وقالت المقاومة في بيان السبت: “إنه في ظل غطاء صاروخي مكثف، واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو؛ تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 العبرية، إن أعداد الوفيات بلغ 350 شخصا منذ بدء القتال وحتى الآن.