الوضع مقلق.. مختار غباشي يكشف تفاصيل المشهد الحالي في الأراضي الفلسطينية

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية قلق للغاية، مشيرا إلى أن الهجوم الفلسطيني على المستوطنات الإسرائيلية كان مفاجئ للجانب الإسرائيلي.

وقال مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن الفصائل الفلسطينية هاجمت ٦٠ مستوطنة اسرائيلية، وهو الأمر الذي لم يحدث على مدار عقود سابقة.



وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، أن التقارير تؤكد أن هناك أكثر من ١٠٠ أسير إسرائيلي في يد حماس، إضافة إلى سقوط أكثر من ٣٠٠ قتيل و ١٦٠٠ جريح.

