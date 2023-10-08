بمشاركة شباب 13 دولة.. إطلاق النسخة الرابعة من مشروع سفينة النيل

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، فعاليات إطلاق النسخة الرابعة من مشروع " سفينة النيل للشباب العربى "، بمشاركة 120 من شباب 13 دولة ( الأردن ، السعودية ، الإمارات ، تونس ، الجزائر ، مصر ، فلسطين ، لبنان ، جيبوتى ، اليمن ، الصومال ، عمان ، ليبيا ) .

واستهل " صبحى " كلمته مرحبا بالحضور ومتحدثا عن مشروع السفينة والذى يحمل بين طياته الكثير سواء لوزارة الشباب والرياضة المصرية ، أو لوزراء الشباب والرياضة العرب ، مضيفا ان جامعة الدول العربية ، والاتحاد العربى للتطوع شركاء النجاح فى هذا المشروع ، مؤكدا أننا لدينا على متن السفينة 120 قيادة شبابية مؤثرة.

وأضاف " صبحى " أن هذا المشروع نتاج لعديد من المشروعات التي تخدم الشباب العربي ، وأن هذا العام هو عام الشباب العربي ، مضيفا أن الهدف الأسمى هو التعرف على الثقافات المختلفة وتبادل الخبرات وخلق صداقات جدد والتواصل مع الآخرين ، مؤكدا على تمسكنا بعروبتنا ، وزيادة الرؤية الثقافية عن عادات كل وفد واهم العادات والثقافات المختلفة لكل دولة.

وأكد " صبحى " أن الشباب العربي يصنع ويبدع ويبتكر ، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ 2014 بدأ طفرة للتعامل الشبابى ، وإعطاء الشباب الطلاقة الفكرية ، معربا عن سعادته بهذه الملتقيات والمشروعات الشبابية ، ومضيفا ان نهر النيل هو مصر الطبيعية ، بالإضافة إلى مصر الجديدة بالبنية الجديدة فى مختلف المحافظات.

وتحدث الدكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر بالتاريخ المصرى ، عن الحضارة المصرية القديمة والتى تصل الى أكثر من نصف مليون عام ، مدللا على حديثه ببراعة المصريين القدماء فى مجالات عدة كالعمارة الفرعونية مثل بهو الأعمدة وهى غرفة واحدة بها 134 عمود ، علاوة على بناء الاهرامات مقارنا بالبناء والعمارة فى دول عربية أخرى ، كما تحدث عن براعتهم فى الطب وأن أول وصفة مكتوبة عن المخ موجودة فى مصر وأول ل روشتة فى مصر ، والحكمة التى خرجت من كل الدول كانت جذورها من 3500 سنة بالهيروغليفية ويقول الاب للابن " احمل امك كما حملتك وضاعف لها الخبز ، وهى التى ارضعتك 3 أعوام فاذا وجدت لنفسك زوجة لا تهجر امك فاذا فعلت فترفع يدها للرب وتشتكى وهنا يستجيب الرب لشكواها".

وألقى كلمة الوفود العربية حيدر قليط رئيس وفد لبنان ، ورحب بالحضور شاكرا لرؤساء الوفود لإنابته لالقاء كلمة الوفود العربية وأوضح بتوافدنا وفودا وفودا تزامنا مع صيحة الله أكبر فى فلسطين ، مضيفا ان السفينة تجمع من كل الاطياف ، والقى مقتطفات من قصيدة فى حب مصر وحب نهر النيل وضفافه.

وتضمنت فعاليات الإطلاق كلمة للدكتور خالد العزب نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع وأوضح خلال كلمته أن مصر تحتضن العرب جميعا ونلمس منها العطاء والمحبة ، كما شكر وزارة الشباب والرياضة المصرية مضيفا اننا كاتحاد نمثل القوة الناعمة العربية والتي يمكن ان تغير في الوضع العربي ، مؤكدا اننا لدينا برامج متعددة عن التطوع الابتكاري ، ويركز على ثلاثية الشباب والتطوع والابتكار ، والانطلاق دائما في جمهورية مصر العربية ، وهنا نضع البذور والجذور ومد جسور التعاون ، من خلال الامن الغذائي والتطوع الابتكاري .

وتحدث خالد فهد العتيبى عضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، ورحب بالحضور ، واكد على نجاح التجربة وان الشباب هم الأكثر طموحا فى المجتمع ، مشيرا إلى دور مجلس وزراء الشباب العرب مع جامعة الدول العربية والذى يهدف الى تحقيق المزيد من الإنجازات فى كافة المجالات ، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة موضحا أن النسخة الأولى بدأت في 2018 واليوم النسخة الرابعة وتهدف إلى التعرف على اهم المعالم الاثرية على ضفاف النيل ، بالإضافة الى تسخير كافة الخدمات وتذليل العقبات امام الشباب وتمكين الشباب المبتكرين فى التطوع الابتكاري والامن الغذائي ، وأختتم كلمته بتقديم التهنئة للمصريين بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر .