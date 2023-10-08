عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة شباب 13 دولة.. إطلاق النسخة الرابعة من مشروع سفينة النيل

صدى البلد

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، فعاليات إطلاق النسخة الرابعة من مشروع  " سفينة النيل للشباب العربى "، بمشاركة 120 من شباب 13 دولة ( الأردن ، السعودية ، الإمارات ، تونس ، الجزائر ، مصر ، فلسطين ، لبنان ، جيبوتى ، اليمن ، الصومال ، عمان ، ليبيا ) .    

واستهل " صبحى " كلمته  مرحبا بالحضور ومتحدثا عن مشروع السفينة  والذى يحمل بين طياته  الكثير سواء لوزارة الشباب والرياضة المصرية ، أو لوزراء الشباب والرياضة العرب ، مضيفا ان جامعة الدول العربية ، والاتحاد العربى للتطوع شركاء النجاح فى هذا المشروع ، مؤكدا أننا لدينا على متن السفينة  120 قيادة شبابية مؤثرة.

وأضاف " صبحى "  أن هذا المشروع نتاج لعديد من المشروعات التي تخدم الشباب العربي ، وأن هذا العام هو عام الشباب العربي ، مضيفا أن الهدف الأسمى هو التعرف على الثقافات المختلفة وتبادل الخبرات وخلق صداقات جدد والتواصل مع الآخرين  ، مؤكدا على تمسكنا بعروبتنا ، وزيادة الرؤية الثقافية عن عادات كل وفد واهم العادات والثقافات المختلفة لكل دولة.

  وأكد " صبحى " أن  الشباب العربي يصنع ويبدع  ويبتكر ، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ 2014 بدأ طفرة للتعامل الشبابى ، وإعطاء الشباب الطلاقة الفكرية ، معربا  عن سعادته بهذه الملتقيات والمشروعات الشبابية ، ومضيفا ان نهر النيل هو مصر الطبيعية ، بالإضافة إلى مصر الجديدة بالبنية الجديدة فى مختلف المحافظات.

  وتحدث الدكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر بالتاريخ المصرى  ، عن الحضارة المصرية القديمة والتى تصل الى أكثر من نصف مليون عام ، مدللا على حديثه ببراعة المصريين القدماء فى مجالات عدة كالعمارة الفرعونية مثل بهو الأعمدة وهى غرفة واحدة بها 134 عمود ، علاوة على بناء الاهرامات مقارنا بالبناء والعمارة  فى دول عربية أخرى ، كما تحدث عن براعتهم فى الطب وأن  أول وصفة مكتوبة عن المخ موجودة فى مصر وأول ل روشتة فى مصر ، والحكمة التى خرجت من كل الدول كانت جذورها من 3500 سنة بالهيروغليفية ويقول الاب للابن  " احمل امك كما حملتك وضاعف لها الخبز ، وهى التى ارضعتك 3 أعوام فاذا وجدت لنفسك زوجة لا تهجر امك فاذا فعلت فترفع يدها للرب  وتشتكى وهنا يستجيب الرب لشكواها".

وألقى كلمة الوفود العربية  حيدر قليط رئيس وفد لبنان ،  ورحب بالحضور شاكرا لرؤساء  الوفود لإنابته لالقاء كلمة الوفود العربية وأوضح بتوافدنا وفودا وفودا تزامنا مع صيحة الله أكبر فى فلسطين ، مضيفا ان السفينة تجمع من كل الاطياف ، والقى مقتطفات من قصيدة فى حب مصر وحب نهر النيل وضفافه.

  وتضمنت فعاليات الإطلاق كلمة للدكتور خالد العزب نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع وأوضح خلال كلمته أن مصر تحتضن العرب جميعا ونلمس منها العطاء والمحبة ، كما شكر وزارة الشباب والرياضة المصرية مضيفا اننا كاتحاد نمثل القوة الناعمة العربية والتي يمكن ان تغير في الوضع العربي ، مؤكدا اننا لدينا برامج متعددة عن التطوع الابتكاري ،  ويركز على ثلاثية الشباب والتطوع والابتكار ، والانطلاق دائما في جمهورية مصر العربية ، وهنا نضع البذور والجذور ومد جسور التعاون ، من خلال الامن الغذائي والتطوع الابتكاري .

  وتحدث خالد فهد العتيبى عضو الأمانة الفنية لمجلس  وزراء الشباب والرياضة العرب ،  ورحب بالحضور ، واكد على نجاح التجربة وان الشباب هم الأكثر طموحا فى المجتمع ، مشيرا إلى دور مجلس وزراء الشباب العرب مع جامعة الدول العربية والذى يهدف الى تحقيق المزيد من الإنجازات فى كافة المجالات ،  وتحقيق اهداف التنمية المستدامة موضحا أن  النسخة الأولى بدأت في 2018 واليوم النسخة الرابعة وتهدف إلى التعرف على اهم المعالم الاثرية على ضفاف النيل ، بالإضافة الى تسخير كافة الخدمات وتذليل العقبات امام الشباب وتمكين الشباب المبتكرين فى التطوع الابتكاري والامن الغذائي ، وأختتم كلمته بتقديم التهنئة للمصريين بمناسبة  مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

بطولات أكتوبر منحتهم الإلهام| زويل وريهام ويارا.. بلوجرز وصُناع محتوى وثّقوا حكايات الوطن برشاقة

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

ترشيحاتنا

اندلاع حريق داخل مول تجاري شهير في الشيخ زايد بـ الجيزة

ظلام دامس وقصف متواصل.. صدي البلد يرصد معاناة غزة تحت النيران الإسرائيلية

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد برايتون

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة مصر الجديدة المتميزة

اعلان الحرب رسميا.. مكتب نتنياهو: 100 أسير ومفقود إسرائيلي في قطاع غزة

دفاع المتهم الثاني بقضية طبيب الساحل: تقرير الطب الشرعي باطل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

بيموت من ريحتها.. أعشاب عربية تقضي علي البق نهائيا

فيديو

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ