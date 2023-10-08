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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يطالب السكان بترك منازلهم.. وإخلاء المستوطنات المجاورة للسياج الأمني

الاحتلال يحبط توغل
الاحتلال يحبط توغل العشرات عبر 5 زوارق على شاطئ زيكيم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إحباط توغل العشرات عبر 5 زوارق بعد قصفها على شاطئ زيكيم.

وحسب القناة الـ12 العبرية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “في هذه المرحلة، يتم إخلاء المستوطنات المجاورة للسياج الأمني (أوريم، باري، ناحال عوز، نتيف هتارا، زيكيم)”.

وأضاف أنه وفقًا للتقييم العملياتي، يُطلب من السكان إخلاء منازلهم. وسيتم تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء وفقًا للوضع الأمني.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم عقب القتال الدائر مع المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الوزارة أصدرت تعليمات لجميع السفراء في العالم بعدم الخروج من المنزل دون الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية.

توجيه وهمي وغير قابل للتطبيق

وذكر دبلوماسيون إسرائيليون يعملون في الخارج إن "هذا توجيه وهمي وغير قابل للتطبيق"، واشتكى بعضهم إلى مقر وزارة الخارجية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

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