طوفان الأقصى.. مقتل قائد وحدة أوجوز السابق خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، مقتل قائد الوحدة متعددة المهام، روعي ليفي في الاشتباكات مع المقاومين بالأراضي المحتلة شرق قطاع غزة، والذي كان يشغل سابقًا منصب قائد وحدة أوجوز.

و أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل عيدو يهوشواع، قائد فرقة التدريب في القوات الجوية الخاصة، إثر هجمات رجال المقاومة الفلسطينية.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت أمس السبت، إن رئيس مستوطنة "شاعر هنيغف" قتل خلال الاشتباكات في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن أعداد الوفيات بلغت 350 شخصا منذ بدء القتال وحتى الآن.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أسماء 18 عسكريا قتلوا أمس ليصل إجمالي القتلى العسكريين إلى 44.