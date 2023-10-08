المحامين تدعم أعمال المقاومة في غزة وتدعو لاجتماع عربي طارئ بالقاهرة

وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة الى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المكتب الدائم للاتحاد، لجلسة انعقاد طارئ بالقاهرة، لاتخاذ ما يلزم لوقف العدوان الواقع على الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات لمواجهته والبحث الجدي عن حل لهذه الأزمة بعيداً عن غطرسة القوة وممالأة المجتمع الدولي، وحرصاً على عدم تفاقم الأوضاع وخروج الوضع الأمني عن السيطرة.



وأضاف بيان صادر اليوم، أن نقابة المحامين المصرية، تتابع ما يجري في الأراضي العربية المحتلة، وما قامت به قوات المقاومة الفلسطينية الباسلة من رد مزلزل للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الفجة على المقدسات الإسلامية من قطعان المستوطنين.

واستنكر البيان غياب أى دور للمجتمع الدولي، عن اتخاذ أي إجراء، يحفظ للشعب الفلسطيني كرامته، ويحفظ له حقوقه، ويعيد له أرضه، ويقيم دولته، ويحفظ المقدسات التي يتم تدنيسها تحت سمع الجميع وبصره دون أن يحرك أحد ساكناً.

وأكدت نقابة المحامين شرعية ما قامت به قوات المقاومة الفلسطينية الباسلة، وأنه كان رداً طبيعياً، وحقاً مكفولاً تقره كل المواثيق والشرائع الدولية، دفاعاً عن حقوقه ومقدساته التي هي مقدسات العالم الإسلامي كله.

ودعت نقابة المحامين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، لدعوة المكتب الدائم للاتحاد، لجلسة انعقاد طارئ بالقاهرة لاتخاذ ما يلزم لوقف أي تصعيد للموقف واتخاذ خطوات مواجهة العدوان والبحث الجدي عن حل لهذه الأزمة بعيداً عن غطرسة القوة وممالأة المجتمع الدولي، وحرصاً على عدم تفاقم الأوضاع وخروج الوضع الأمني عن السيطرة.