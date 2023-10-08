موجز السوشيال.. أحمد موسى ينفي مقتل 6 إسرائيلين في سيناء.. كاف يحدد موعد مراسم قرعة أمم أفريقيا

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك الإعلامي أحمد موسى، مستجدات حول الحرب في إسرائيل، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب: “إطلاق قذائف من جنوب لبنان في اتجاه إسرائيل ومسار العمليات والمواجهات العسكرية اصبح مفتوحا على كل الاحتمالات”.

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بيان اتحاد الكرة الافريقي، عبر حسابه على فيسبوك.

كاف في بيان رسمي: “مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا ستقام يوم الخميس في السابعة مساء بتوقيت أبيدجان، العاشرة بتوقيت القاهرة”.

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة ما تداول عن مقتل ٦ اسرائيليين في سيناء، عبر حسابه على تويتر.

‏وكتب: "مصدر مصري مطلع ينفي ما نشر في تقارير اعلامية ونقلتها إحدى الوكالات الاجنبية وبعض القنوات عن مقتل ٦ إسرائيليين في سيناء".