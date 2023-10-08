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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. أحمد موسى ينفي مقتل 6 إسرائيلين في سيناء.. كاف يحدد موعد مراسم قرعة أمم أفريقيا

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

طوفان الأقصى.. أحمد موسى يكشف مستجدات الأوضاع في إسرائيل

شارك الإعلامي أحمد موسى، مستجدات حول الحرب في إسرائيل، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب: “إطلاق قذائف من جنوب لبنان في اتجاه إسرائيل ومسار العمليات والمواجهات العسكرية اصبح مفتوحا على كل الاحتمالات”.

 

 

كاف يعلن موعد مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بيان اتحاد الكرة الافريقي، عبر حسابه على فيسبوك.

كاف في بيان رسمي: “مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا ستقام يوم الخميس في السابعة مساء بتوقيت أبيدجان، العاشرة بتوقيت القاهرة”.

 

 

أحمد موسى ينفي ما تداول عن مقتل 6 إسرائيليين بسيناء

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة ما تداول عن مقتل ٦ اسرائيليين في سيناء، عبر حسابه على تويتر. 

‏وكتب: "مصدر مصري مطلع ينفي ما نشر في تقارير اعلامية ونقلتها إحدى الوكالات الاجنبية وبعض القنوات عن مقتل ٦ إسرائيليين في سيناء". 

أحمد حسن أحمد موسى أبرز العناوين إطلاق قذائف الإعلامي أحمد موسى بطولة أمم إفريقيا بيان اتحاد الكرة طوفان الأقصى

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