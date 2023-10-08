وزارة الدفاع البولندية ترسل طائرات لإجلاء رعاياها من إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع البولندية عن إرسال طائرات إلى إسرائيل لإجلاء رعاياها في ضوء المعارك الجارية في الأراضي المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المتفرقة.

وألغت شركات الطيران الإسرائيلية أكثر من 80 رحلة جوية من وإلى تل أبيب بحلول مساء السبت - ما يقرب من 14٪ من جميع الرحلات المجدولة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

جاء ذلك بسبب الهجوم غير المسبوق في الأراضي المحتلة من قبل حركة حماس المسلحة، وفقًا لشركة FlightAware.

وألغت شركتا دلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز رحلاتهما ليل السبت وليلة الأحد من مطار جون كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب، على الرغم من أن رحلة عودة لشركة دلتا تمكنت من مغادرة تل أبيب ليلة السبت.

كما ألغت شركة يونايتد إيرلاينز رحلة يوم السبت من سان فرانسيسكو.

واستدارت رحلة طيران سابقة تابعة لشركة يونايتد فوق جرينلاند وعادت إلى سان فرانسيسكو.

