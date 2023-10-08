طيار مقاتل يكشف عن دور ميج 17 في حرب أكتوبر

أكد اللواء طيار أركان حرب إيهاب عبد العزيز، طيار مقاتل، وحاصل على وسام النجمة العسكرية لـ حرب أكتوبر، أن تدريبه كان على مقاتلة "ميج ١٧"،وهي المقاتلة التي كان لها القدرة على التعامل مع الأهداف الأرضية، مشيرا إلى أن تلك المقاتلة كان لها دور هام في حرب الاستنزاف حرب أكتوبر.

قال إيهاب عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن القوات الجوية، لم تحصل على فرصتها الكاملة لمواجهة العدو خلال نكسة ٦٧ وبالتالي لم تظهر قدرة القوات الجوية بشكل كامل، وظهرت بشكل شرس خلال حرب أكتوبر.

وتابع اللواء طيار أركان حرب ايهاب عبد العزيز، أنه تلقينا تدريبا قاسيا خاصة قبل حرب أكتوبر، حيث كنا نقوم بالطيران لما يقرب من ١٠٠ ساعة طيران شهريا.

