الطائرات بدون طيار الإسرائيلية تفشل في إحباط محاولات حماس لعبور الحدود ليلا

قال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم طائرات بدون طيار أثناء الليل؛ في محاولة لمنع عبور الحدود من غزة إلى إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "أحبط" خمس مجموعات من تتألف من 16 مسلحا على الأقل باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات.

ورغم ذلك فشلت الطائرات، أعلنت كتائب القسام عن مقتل مارتن كوزميتزاك قائد سرية في مديرية تنسيق عمليات فرض القانون في قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت القسام أنه جرى مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كشفت حركة حماس مقتل قائد كتيبة الاتصالات الإسرائيلية 481 المقدم سهار مخلوف خلال اشتباكات قاعدة رعيم.

كما أعلنت كتائب القسام عن تسلل جديد حقق أهدافه وغنم مؤن عسكرية.

ذكرت كتائب القسام :تمكنا من التسلل لمواقع "صوفا" وكيبوتس "صوفا" و"حوليت" و"يتيد" لتعزيز مقاتلينا بالقوات والعتاد.

يأتي ذلك فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ يوم أمس إلى نحو 400 قتيلا، في حصيلة ضخمة لإسرائيل منذ سنوات طويلة.

‎

فيما وزارة الصحة بغزة لارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدا 1990 جريحا.

