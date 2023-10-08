دفن رجل أمريكي بعد 128 عامًا من التحنيط.. شاهد

تودّع مدينة ريدينغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية واحدًا من المواطنين الأكثر غرابة، إذ يُدفَن بعد طول انتظار الرجل المحنط الذي شكّل طوال أكثر من 100 عام لغزاً مروّعاً.

وطوال الأسبوع، أقبل عدد كبير من الفضوليين والمهتمين على مكان وجوده لتوديعه أو التقاط صور له أو النظر إليه مذهولين، وجاء ذلك وفق تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقالت سوزان شروم (74 عاماً) وهي تداعب جبين الجثة وشعرها النحاسي اللون، بعد مرور أكثر من ستين عاماً على رؤيتها المومياء للمرة الأولى "وداعاً يا ستونمان. باركك الله. ارقد بسلام".

"ستونمان ويلي" هو اللقب الذي أُطلق منذ زمن بعيد على رجل يُعتَقَد أنه ارتكب سرقات، توفي عام 1895 في أحد السجون ثم نُقِل إلى مؤسسة ثيو سي. أومان لدفن الموتى حيث حُنِّط من طريق الخطأ.