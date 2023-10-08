تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مدرسة مصر الجديدة المتميزة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وشهد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تنظيم دخول الطلاب الملتزمين بارتداء الزى المدرسي لتحقيق الانضباط.

وتابع حسن استقبال الطلاب بالورود والترحاب لإضافة البهجة والسرور وبذل المجهود لجذب الطلاب إلى المدرسة.

ومر أيمن موسى، على الفصول الدراسية واستمع إلى شرح المعلمين داخل الفصول وانضباط العملية التعليمية.

وناقش مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، الطلاب فى المواد الدراسية، ونبه عليهم بضرورة الانتظام فى الحضور والمشاركة فى الأنشطة داخل اليوم الدراسى لتجديد طاقتهم واكتشاف مواهبهم.

وواصل أيمن موسى تفقده داخل المدرسة بالمرور على دورات المياه والملاعب لممارسة حصص التربية الرياضية، ونبه على الالتزام باليوم الرياضى.

وفى نهاية الزيارة، قام مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، بتوجيه الشكر للعاملين بالمدرسة وعلى رأسهم مديرة المدرسة، وطالب بالاستمرار فى بذل الجهد للحفاظ على التميز وتطوير العملية التعليمية بالمدرسة.

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة مصر الجديدة المتميزة

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة مصر الجديدة المتميزة

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة مصر الجديدة المتميزة

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة مصر الجديدة المتميزة