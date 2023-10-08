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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فريد زهران يقدم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية

فريد زهران خلال تقدمه
فريد زهران خلال تقدمه بأوراق ترشحه في الانتخابات

تقدم فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، منذ قليل، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي فتحت باب الترشح للسباق الرئاسي منذ 5 أكتوبر ويستمر إلى 14 من الشهر نفسه.

يأتي ذلك بعدما أنهى فريد زهران إجراءات الكشف الطبي صباح اليوم، الأحد، بمستشفى العاصمة الإدارية.

وكذلك حصوله على تزكية أكثر من 20 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، كأحد الشروط اللازمة للتقدم بالترشح، والتي تأتي كبديل للتوكيلات الشعبية الموثقة من الشهر العقاري.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وبذك، يعد فريد زهران ثاني المتقدمين رسميًا بأوراق ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد المرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي.

في سياق متصل، أعلن عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن تقدمه، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

فريد زهران المرشح الرئاسى المحتمل الانتخابات الرئاسية العاصمة الادارية رئاسة الجمهورية

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