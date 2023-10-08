مختار : تطوير مراكز الأزمات بالدقهلية ورفع كفاءة الحملات الميكانيكية

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم /الأحد/، أن أجهزة المحافظة بذلت جهودا كبيرة في ملف الأزمات والكوارث من خلال إنشاء وتطوير مراكز الأزمات بالوحدات المحلية وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة وصيانة الحملات الميكانيكية، بالإضافة إلي تشكيل لجان للمرور على الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للوقوف على مدى كفاءة المعدات وقدرتها على العمل من عدمه.



جاء ذلك في اجتماعه بالجهاز التنفيذي لمحافظة الدقهلية للوقوف على مدى استعداد أجهزة المحافظة وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها من خلال مراجعة وحصر كافة المعدات.



وقرر مختار تشكيل لجنة برئاسة التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور على كافة الوحدات المحلية والمديريات للوقوف على مدى جاهزيتهم لإدارة الأزمة من خلال مراجعة الحملة الميكانيكية وفحص وحصر المعدات وإعداد تقرير فني بمدى كفاءتها، بالإضافة إلى مراجعة مراكز الأزمات ومدى جاهزيتها وقدرة العالمين بيها على إدارة الأزمة والتواصل مع المركز الرئيسي بالمحافظة.



ووجه المحافظة بسرعة حصر وفحص كافة المعدات بالحملة الميكانية للوحدات المحلية وصيانتها وتكهين المعدات غير الصالحة للعمل، وإعداد بيان مفصل بعدد المعدات وانواعها والحالة الفنيه لها.



كما وجه بعقد دورات تدريبية على أعلى مستوى لكافة العالمين بمراكز الأزمات بالوحدات المحلية داخل الديوان العام للمحافظة على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معاها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة بالوضع الراهن وقت الأزمة، كما شدد على مراجعة كافة إدارات الأزمات بالوحدات المحلية والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وإعداد تجارب محاكاة مع المركز الرئيسي بالمحافظة.



وفي سياق آخر كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بضرورة ضبط وتخفيض الأسعار من خلال فتح منافذ جديدة دائمة بنطاق الوحدات المحلية والمرور على كافة المنافذ والمحال العامة لضبط الأسعار وتخفيضها.